* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 16 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Местные источники в уезде Рустак афганской провинции Тахар сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили местного жителя и бросили его тело собакам.

Mate Marschalko Убийство

Собеседники сообщили газете «8 Собх», что этого человека звали Салахуддин, и он состоял в рядах народного ополчения до падения республиканского строя. По их словам, Салахуддин после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти уехал в Иран и вернулся неделю назад.

Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его в собственном доме три дня назад. Члены семьи Салахуддина после долгих усилий нашли его труп 15 мая, но часть его тела была съедена собаками.

Местные источники также подтверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх бывших сослуживцев Салахуддина, судьба которых пока неизвестна.

За последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли несколько человек в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар.