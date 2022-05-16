Донецк, 16 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике получили ранения два мирных жителя в результате артиллерийских обстрелов. Об этом 16 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на информацию республиканского минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В штабе рассказали, что за с 09:00 15 мая до 09:00 16 мая медпомощь получили два раненых при обстрелах мирных жителя. Один из пострадавших находился на территории республики, ранее освобождённой от националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска в Донецкой Народной Республике обстреляли Ясиноватую.