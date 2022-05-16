Чебоксары, 16 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Чувашии в январе–апреле из-за антироссийских санкций внешнеторговый оборот сократился «практически на 40%», в том числе экспорт — «практически на 50%». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 16 мая вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.

cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

Говоря о внешнеторговом обороте Чувашии по итогам января — апреля, глава минэкономразвития сослался на «влияние текущей ситуации».

«И отмечаем падение внешнеторгового оборота. На сегодняшний день сокращение практически на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По экспорту спад практически 50%, по импорту — на 30%», — сказал Дмитрий Краснов.

По данным ведомства, внешнеторговый оборот Чувашии в январе–апреле 2022 года составил $111,7 млн, в том числе объём экспорта сократился до $41,1 млн (в январе–апреле 2021 года составлял $51,9 млн), объём импорта уменьшился до $70,6 млн (в январе–апреле 2021 года составлял $79,4 млн).