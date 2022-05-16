Брюссель, 16 мая 2022, 10:41 — REGNUM Евросоюз надеется, что Венгрия в ближайшем будущем поддержит связанные с энергоносителями санкции против России, пишет Pais со ссылкой на источники.
Также сообщается я, что Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Венгрии по программе инвестиций. По данным источников, возможное соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить санкции против Москва «на этой неделе или самое позднее на следующей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе.
По словам главы МИД республики Петера Сийярто, власти Венгрии поддержат запрет на импорт российской нефти только в случае, если Еврокомиссия предложит решение проблем, которые могут последовать за такими действиями.