Калуга, 16 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Калужской области к началу 2022 года в едином реестре проблемных объектов числился 21 дом. За прошедшее время из реестра исключены девять из них. Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутый дольщик

Два дома исключены из реестра после выплаты участникам долевого строительства денежных средств, вырученных от продажи объектов незавершенного строительства в ходе процедуры банкротства застройщика. Один многоквартирный дом введён в эксплуатацию в марте 2022 года.

На сегодняшний день в реестре 12 проблемных домов. Профильное ведомство активно взаимодействует с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». С помощью фонда решаются проблемы обманутых дольщиков в Калуге — дом на ул. Пригородная, 41 и в Малоярославце — дом на ул. Парижской коммуны, 48. По дому на ул. Пригородная фондом принято решение завершить его строительство. Планируемый срок восстановления прав граждан — до конца 2023 года. По дому на улице Парижской коммуны фондом 12 мая 2022 года принято решение о выплате гражданам компенсации. Восстановление прав дольщиков в городе Балабанове на ул. Заречная, 4 и на ул. Боровская, 11 также запланировано с использованием механизмов фонда в рамках процедур банкротства застройщиков. Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области завершается строительство дома в поселке Воротынск на ул. Сиреневый бульвар, 8б. Окончание работ запланировано на 2022 год. В городе Белоусово дольщикам дома на ул. Московская, 103 планируется выплатить денежные средства, в Малоярославце участникам долевого строительства домов на ул. Парижской коммуны, 8 и 8а и в Обнинске (район Дома ученых) - предоставить жилье в других многоквартирных домах.

«Восстановление прав граждан, вложивших денежные средства в строительство оставшихся восьми домов, осуществляется за счёт мер регионального характера, среди которых, в частности, предоставление компенсационных выплат, оказание помощи застройщику в завершении строительства, а также предоставление гражданам жилья в других многоквартирных домах. В соответствии с планом графиком дорожной карты по осуществлению мероприятий по установлению прав обманутых дольщиков исключение всех проблемных объектов планируется до конца 2023 года», — отметил Вячеслав Лежнин.