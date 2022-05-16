Москва, 16 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ни у кого в Североатлантическом альянсе (НАТО) не должно быть иллюзий на тему того, что Россия просто смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно, так же, как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что в результате такого шага общий уровень военной напряжённости в мире возрастёт и станет менее предсказуемым.

«Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в члены НАТО станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями.