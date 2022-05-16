* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 16 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. По мере усиления вооружённого конфликта на севере Афганистана, особенно в провинциях Панджшер и Баглан, другие «фронты» в южных провинциях страны предприняли боевые действия против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники в провинциальной больнице Газни подтвердили, что за последние 24 часа два тела талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были доставлены в больницу из района «Сай Гандж» первого округа безопасности города Газни.

Также, сотрудник второго округа безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был застрелен боевиками в районе Хоке-Гарибан на окраине города Газни.

Сообщается, что по этой причине руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни объявило среди своих членов готовность номер один и приказало радикалам не выходить на улицу невооружёнными и без особой необходимости. В то же время, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили количество контрольно-пропускных пунктов в городе.

Необходимо отметить, что недавно в провинции Газни о своём существовании и борьбе против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили «Патриотический фронт» и «Национальное и исламское движение Афганистана».

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность.