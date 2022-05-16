Элиста, 16 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Калмыкии за минувшую неделю зарегистрировано 15 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 мая.

Потушенный пожар

В экстренные службы поступило 12 сигналов о возгораниях сухой растительности и мусора. Также произошло три техногенных пожара. К борьбе с огнём были привлечены подразделения добровольной пожарной охраны.

ИА REGNUM сообщало, что крупный пожар вспыхнул вечером 14 мая на улице Джангара в селе Вознесеновка. Огнём была объята кровля двухквартирного кирпичного одноэтажного дома. Площадь пожара составляла 200 кв. метров. Спасатели эвакуировали шесть человек. Пострадавших нет.