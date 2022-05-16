Брянск, 16 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Брянской области вакцинацию о COVID-19 прошли 681 тыс. 533 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в региональном оперативном штабе. За последние сутки госпитализировано пять новых ковид-пациентов, выписаны после лечения 20 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Брянской области лаборатории провели 1 млн 852 тыс. 518 исследований на коронавирус, подтверждено 161 тыс. 535 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 157 тыс. 279 человек.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 4005 пациентов, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за последнее сутки.