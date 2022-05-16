Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который 16 мая прибыл на Камчатку, начал свою работу в крае с совещания по развитию туризма в регионе, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Читайте также: На Камчатке для туристов открыли промышленные экскурсии

«Любой человек, побывавший хоть раз на Камчатке, говорит в том, что это уникальный регион, мечтает его снова посетить. И тем не менее сегодня среди субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатка занимает только восьмое место по числу ежегодно приезжающих туристов. И причина не только отдалённость полуострова, но и низкое развитие инфраструктуры», — сказал Трутнев.

На Камчатке заключили 55 инвестсоглашений в области туризма. Благодаря им в крае должны появиться новые отели, гостиничные комплексы, круизные проекты. Размер уже вложенных инвестиций составляет 47 млрд рублей.

«Какого-то качественного рывка, какого-то фундаментального изменения в качестве и количестве гостиничных номеров на Камчатке не наблюдается», — отметил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в мае прошли первые промышленные экскурсии для туристов, которые были специально разработаны краевым министерством туризма, выставочно-туристическим центром и Союзом гидов.