Москва, 16 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. На сегодняшний день документ, в котором перечислены решения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), находится в финальной стадии готовности. Об этом 16 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он подчеркнул, что текст по восстановлению СВПД находится в высокой степени готовности, остаются политические вопросы.

«Имеющий текст по СВПД Россию устраивает, в случае политических решений план может быть восстановлен за несколько дней», — уточнил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле группа из 40 бывших американских политиков и активистов, выступающих против распространения ядерного оружия, призвала президента США Джо Байдена как можно быстрее добиться успешного завершения переговоров по ядерной сделке с Ираном.

В середине мая представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что, на его взгляд, в ходе консультаций между его посланником и иранскими официальными лицами в Тегеране был достигнут достаточный прогресс для возобновления ядерных переговоров после двухмесячного перерыва.

Читайте также: В переговорах по ядерной сделке с Ираном наметились сдвиги — Боррель

Напомним, переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки приостановлены с марта. Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.

Ранее по теме: Бывшие политики призвали Байдена скорее заключить ядерную сделку с Ираном