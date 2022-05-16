Сеул, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали девять человек. Об этом 16 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 16 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 044 097 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили семь человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 562 798 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получил 61 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 226 299 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 410 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 3 466 846 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 296 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 795 357.

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