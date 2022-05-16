Москва, 16 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Вступление Финляндии и Швеции в члены Североатлантического альянса (НАТО) станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

«Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным предоставлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации. Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что вопрос об обеспечении Россией своей безопасности в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием такого события.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент российская сторона не готова говорить на тему возможности обмена осужденного в США гражданина РФ Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.