Хабаровск, , 10:30 — REGNUM На территории Хабаровского судостроительного завода состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Омолон» проекта 03 141, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Краболов «Омолон» Пресс-служба правительства Хабаровского края

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«Построенные на заводах края суда являются образцом высокого качества и мастерства наших корабелов. Благодарю коллектив Хабаровского судостроительного завода за труд и желаю новых достижений, больше заказов на постройку судов и кораблей», — сказал на церемонии первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Судно построено в рамках государственной инвестиционной программы «квоты под киль» по заказу компании «Маг-Си Интернешнл» из Магадана. Программа предусматривает предоставление квот на вылов краба в обмен на инвестиции. Так, победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.

По контракту завод должен построить два краболова. Их закладка прошла в апреле 2020 года. Второе судно будет спущено на воду через три месяца. По плану сдача заказа произойдет в июле 2023 года.

После спуска на воду на «Омолоне» пройдут швартовные испытания, проведут дообстройку и оборудование помещений. В октябре краболов перейдет на базу во Владивосток, где его окончательно подготовят «под ключ».

На судостроительном заводе планируется заключение нового контракта, и к 2023 году загрузка предприятия будет 100-процентной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на промысловые испытания вышли ярусолов рыбопромышленного предприятия ООО «Глобус» и краболов ООО «Карапакс».