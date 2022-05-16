Улан-Удэ, , 10:30 — REGNUM В Бурятии на неделе синоптики прогнозируют приход настоящей летней жары. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

17 мая по республике ожидается местами кратковременный дождь, ветер в отдельных районах до 13-16 метров в секунду. Температура ночью местами опустится до 0, — 5 градусов, днём — до 20-25 градусов тепла.

18 мая без осадков. Ветер до 14 метров в секунду, температура днём будет достигать 23-28 градусов выше ноля. 19 мая возможны кратковременные дожди и грозы, ветер до 15-18 метров в секунду.

«Температура ночью +4, +9, местами 0, — 5, днем +25, +30, местами +17, +22, по трассе БАМ при дожде +10, +15», — отметили в центре.