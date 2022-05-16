Донецк, , 10:35 — REGNUM Более 27 тыс. боеприпасов выпустили по территории Донецкой Народной Республики украинские войска за 89 дней эскалации, в результате погибли 117 мирных жителей. Об этом сообщает 16 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Ранения при обстрелах получили 523 человека, в том числе 42 ребёнка. Повреждены 3440 жилых домов и 729 объектов гражданской инфраструктуры.

«За 89 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2873 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 2607. Всего противником выпущено 27 855 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по территории ДНР выпускали ракеты систем «Точка-У», «Смерч», «Ураган» и «Град».

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