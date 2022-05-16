Донецк, 16 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. С начала вооружённой эскалации в Донбассе украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике 27,8 тыс. боеприпасов. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

За последние 89 дней эскалации украинские войска выпустили по ДНР 27,8 тыс. боеприпасов. В результате обстрелов погибли 117 мирных жителей, получили ранения 523 человека, в том числе 42 ребёнка.

В представительстве зафиксировали за этот срок 2873 факта ведения огня, в том числе 2607 с применением тяжёлого вооружения.

«Всего противником выпущено 27 855 боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4195 ракет РСЗО БМ-21 «Град», — рассказали в представительстве.