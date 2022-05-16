Москва, , 10:28 — REGNUM Если ключевая ставка ЦБ РФ будет понижена, то в России снизятся риски просрочек по кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Кредит 401(K) 2012

«Сейчас снижение ключевой ставки очень актуально, — сказала она. — Ведь от этого зависят возможности кредитования как бизнеса, так и частных лиц. За счёт кредитов население решает часть социальных вопросов, например связанных с приобретением жилья. Дорогие кредиты для бизнеса тоже плохи, поскольку сложно будет вести эффективную операционную деятельность. Те, кто брал дорогие кредиты, при снижении ключевой ставки получат возможность рефинансировать кредит, а значит, снизится вероятность невыплаты или просрочки кредита. Ключевую ставку сейчас можно вполне снизить до 11-12%. С возможностью снижения до прежнего уровня в 8,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что успех российского импортозамещения будет в числе прочего зависеть от политики Центрального банка.

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