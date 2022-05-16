Серпухов, Московская область, , 10:31 — REGNUM Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации городского округа Серпухов к управлению Росимущества по региону и ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени М. А. Заблоцкого». Спор касался установления границ, уточнения координат и площади, а также признания права собственности на участок, который фактически занят Данковским кладбищем. Решение суда может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Сам вердикт суда пока не доступен для ознакомления. В карточке дела появилась запись судьи Семёновой — «иск удовлетворить полностью».

Спор слушался с апреля 2021 года. Третьими лицами в споре участвовали Управление Росреестра и Министерство природных ресурсов и экологии России.

Истец просил установить границы, уточнить координаты и площадь земельного участка с кадастровым номером 50:32:0 060 107:75, относящегося к землям особо охраняемых территорий и объектов, имеющего вид разрешенного использования «для объектов природно-заповедного назначения», установив его площадь и границы за вычетом площади наложения участка, фактически занятого Данковским кладбищем площадью 28 642 кв. м. Истец также настаивал на признании за ним права собственности на участок, который занят кладбищем.

В конце января 2022 по делу была назначена экспертиза, в задачи которой входило в том числе установление фактической границы кладбища — «с учётом санитарных норм».