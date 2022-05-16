Элиста, , 10:27 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 21 человек, столько же пациентов выписаны с выздоровлением после COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 16 мая.

Вакцинация от коронавируса Министерство здравоохранения Калужской области

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 30 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое. Один пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 51 400 носителей коронавируса, вылечились 50 337 ковид-пациентов. Зарегистрировано 842 летальных исхода среди заболевших COVID-19.