Москва, , 10:26 — REGNUM В России ситуация, в которой оказались «белые» и «синие» воротнички приблизительно одинаковая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

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«Большинство компаний занимают выжидательную позицию и до последнего не сокращают персонал, надеясь, что ситуация стабилизируется и наладятся новые схемы работы, — сказал Порочкин. — Тенденции к массовым сокращениям, конечно, есть и это касается как «белых», так и «синих» воротничков. Если крупные западные производства покинут российский рынок, синие воротнички также попадут под сокращения».

Как подчеркнул эксперт, если власти РФ активно возьмутся за импортозамещение, будут открываться новые производства, на которые понадобятся рабочие руки и, соответственно, административный персонал.

«Поэтому у «белых» и «синих» воротничков ситуация приблизительно одинаковая и сложно выделить у какой-то стороны преимущество, — сказал Порочкин. — Однако налаживание производства может столкнуться с нехваткой оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также везде говорят о дефиците именно IT-специалистов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан достигла 690,5 тыс.

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