Уфа, 16 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Завод по производству витамина В2 намерены построить в особой экономической зоне «Алга» в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

Витамины

Сообщается, что инвестор подписал соглашение о резидентстве ОЭЗ «Алга». Далее предприятие внесут в реестр резидентов особой экономической зоны, оно получит соответствующее свидетельство от министерства экономического развития России.

Отмечается, что организация намерена построить современное производство по выпуску рибофлавина общей мощностью 900 тонн ежегодно. На реализацию данного проекта планируется направить 1,53 млрд рублей и создать 27 новых рабочих мест.

Начать реализовывать проект планируют в 2022 году.

«В нынешних условиях импортозамещение стало очень актуальной темой. А реализация данного проекта нацелена именно на замещение продукции, поставляемой из Западной Европы и Китая», — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что предприятие зарегистрировано летом 2021 года в Стерлитамакском районе, туда и будут поступать налоги от его работы. Это 11 резидент особой экономической зоны «Алга».