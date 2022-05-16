Париж, , 10:26 — REGNUM Франко-австрийская фармацевтическая группа Valneva получила от Европейской комиссии «уведомление о намерении расторгнуть соглашение о поставках» своей вакцины против коронавируса, передает BFM TV.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Контракт, подписанный между Европейской комиссией и группой, дает комиссии право расторгнуть его, если разработанная Valneva вакцина под названием VLA2001 не получит разрешение на продажу от агентства по лекарственным средствам Европейского союза (EMA) не позднее 30 апреля 2022 года.

По условиям контракта у фармацевтической группы есть 30 дней с 13 мая 2022 года, чтобы получить разрешение на продажу или предложить план исправления ситуации.

В компании Valneva назвали решение Брюсселя «прискорбным», «особенно с учетом того, что компания продолжаем получать сообщения от европейцев, которые ищут более традиционное решение для вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость COVID-19 в мире снова начала расти. С 7 по 13 мая в мире зарегистрировано порядка 3,4 млн случаев заражения коронавирусом.

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