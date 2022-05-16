Москва, , 10:24 — REGNUM До конца 2022 года в РФ будет расти доля тех граждан, которые будут всё чаще использовать наличные при оплате товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Кредитные карты Visa и Mastercard Maxpayne473

«В 2021 году Россия занимала высокие рейтинги в мире по распространенности карт и карточных транзакций. Наша инфраструктура была одной из самых развитых в Европе. К сожалению, тенденция развития сменилась уменьшением популярности карт, — сказал Ковригин. — Связано это, во-первых, с падением доверия к картам международных платежных систем. Для многих граждан, особенно для молодежи, стало неприятным сюрпризом отключение Apple Pay и других систем для российских карт. Блокировка карт российских банков за рубежом также способствует падению доверия. Во-вторых, немало банков ухудшили за последние месяцы свои программы лояльности. Картами становится менее выгодно платить. При этом сами торговые точки стали более охотно принимать наличность, поскольку это освобождает их от уплаты комиссий».

Как полагает Ковригин, этот тренд продолжится до конца года.

«К сожалению, сфера применения российских карт стала заметно меньше. Наличные сейчас выглядят практичнее в глазах многих», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, часть наличности, которую жители РФ в панике сняли со счетов в конце февраля, так и не вернулась в банковскую систему.

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