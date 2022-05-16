Ярославль, 16 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. После отставки Владимира Волкова с поста мэра Ярославля замещать его будет Илья Мотовилов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

City-yaroslavl.ru Илья Мотовилов

Напомним, 16 мая теперь уже экс-мэр города Владимир Волков объявил о своей отставке в связи с переходом на новое место работы.

Чуть позже стало известно, что временно исполнять обязанности главы города будет Илья Мотовилов — заместитель мэра по социально-экономическим вопросам.

Далее, согласно уставу Ярославля, будет объявлен конкурс на пост мэра города. Сначала претендентов оценит комиссия, в которую входят представители региональной власти и муниципалитета, а затем нового главу из числа допущенных претендентов выберут депутаты муниципалитета.

Не исключено, что ещё до официальных выборов и. о. мэра может поменяться.