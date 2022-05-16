Москва, , 10:24 — REGNUM На данный момент российская сторона не готова говорить на тему возможности обмена осужденного в США гражданина РФ Виктора Бута на задержанную в Москве американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Виктор Бут Osce.usmission.gov

По словам замглавы МИД РФ, власти России и администрация США обратили внимание на сообщения, появившиеся в течение последних дней в связи с прошедшим судебным слушанием по делу Грайнер.

«Я меньше всего хотел бы комментировать происходящее, потому что без завершения судебных процедур в принципе говорить о чем бы то ни было просто неправильно, ошибочно и оснований для этого нет никаких», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Государственном департаменте США заявили, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, у которой при проверки в аэропорту Шереметьево были обнаружены наркотические средства, якобы удерживается в России незаконно.