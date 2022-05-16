Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Жители Петербурга и гости города теперь могут обратиться на специальную горячую линию, чтобы получить информацию по вопросам укуса клещей. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Клещ

Обратиться можно по бесплатному номеру 8-800-555-49-43. Звонки абонентов будут принимать только в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Специалисты расскажут о правилах защиты от клещей, о том, куда обратиться в случае укуса, о признаках болезни и о других аспектах.

В Роспотребнадзоре также напомнили о предварительных мерах защиты от клещей. Это в первую очередь плотно прилегающая одежда. Петербуржцам также не стоит располагаться на природе в затемнённых местах с высокой травой, не рекомендуется садиться или ложиться на неё.

Напомним, что с начала сезона в Петербурге почти 900 человек обратились к медикам по факту укуса клещами. Из этого числа более 280 составили дети.

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