Москва, , 10:23 — REGNUM К неизбежному росту инфляции в России могут привести два фактора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявила заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

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«В 2022 году высоки риски двух негативных событий: начало глобального продовольственного кризиса и рецессия в экономиках США и Германии. Любой из этих факторов, а тем более оба сразу, неизбежно приведут к росту инфляции в России, — сказала Бондаренко. — В первом случае произойдет взрывной рост мировых цен на продовольствие и вынужденная миграция из беднейших стран. Во втором случае нам грозит обрушение цен на основные экспортные товары и ослабление национальной валюты».

Как подчеркнула экономист, наибольшее воздействие высокая инфляция в РФ окажет на строительную отрасль (рынок недвижимости) и малый бизнес за счет сокращения располагаемых доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что потребительские цены в России в апреле 2022 года выросли в среднем на 1,56% по сравнению с мартом.