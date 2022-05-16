Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве в мае и июне пройдет экологическая акция по подсчёту соловьёв. Принять участие в акции по переписи соловьёв может каждый желающий, сообщается на портале мэра столицы.

Соловей Wikimedia.org

Специалисты Мосприроды изучат, какие природные территории Москвы чаще выбирают соловьи. А москвичам предлагают отправиться на природные территории Москвы, записать видео на мобильный телефон с указанием GPS-координаты.

Видео необходимо прислать на электронную почту: kudryavtsevNV@eco. mos.ru с указанием даты, времени и места наблюдений. Акция по учёту соловьёв в Москве продлится с 12 мая по 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционная акция по учёту поющих соловьёв стартовала в Курской области 14 мая.

Читайте также: В Курской области пересчитают соловьёв