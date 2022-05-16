Петрозаводск, , 10:28 — REGNUM Обильные осадки вместе с таянием снега привели к резкому росту уровня воды в водоёмах Республики Карелия, из-за чего в регионе подтопило дороги и земельные участки с жилыми домами в Прионежском районе и Петрозаводске. О текущей паводковой ситуации сообщил 16 мая глава региона Артур Парфенчиков.

Паводок в Карелии vk.com/aparfenchikov

Уровень воды начал расти в выходные дни, 14–15 мая, когда в Карелии началось значительное потепление. В результате обильных осадков (за 14 мая выпало больше месячной нормы) и резкого таяния снега уровень воды в водоемах Прионежского района вырос до критических значений.

В результате большая вода полностью размыла дороги к дачным кооперативам Нигишламбское, Эскулап, Волна, Нефтяник, Тепличный-1, частично обрушила мост в деревне Вилга. Жителей 12 подтопленных частных домовладений эвакуировали и на время разместили в школе. А в Нововилговском поселении был введен режим ЧС, жителям запретили на время употреблять воду из колодцев.

Днем 15 мая глава региона отмечал, что вода начала отступать, однако уже к вечеру Артур Парфенчиков сообщил о резком повышении уровня воды в озере Лососинном. Чтобы избежать ЧП, было принято решение приоткрыть створ плотины на 25 см, чтобы спустить излишки воды в Онежское озеро.

«На 08:00 мск часов утра (16 мая, — прим. ред.) уровень воды в озере Лососинное остался прежним, на 5 см выше нормы, — рассказал губернатор. — Последние измерения в городе Петрозаводске показали снижение воды в реке Лососинка».

Глава региона также добавил, что сейчас местными властями рассматривается вопрос о дополнительном раскрытии створа плотины в целях устранения подтоплений в окрестностях озера.

Добавим, что прокуратура республики организовала проверки по фактам подтопления участков дороги после открытия дамбы на озере Лососинное и из-за разлива паводковых вод в районе деревни Вилга.