Тюмень, , 10:22 — REGNUM В Тюмени 22 мая состоится полумарафон «Забег. РФ» в рамках фестиваля бега «Стальной характер». Об этом сообщает информационный центр правительство региона.

Схема «Забег. РФ» в Тюмени 22 мая. Информационный центр правительства Тюменской области

Забег на рассчитан на 1 км, 5, 10 и 21,1 км. В 2020 и 2021 годах забег был внесён в Книгу рекордов Гиннесса, как объединивший самое большое количество городов одновременно, говорится в сообщении центра.

Регистрация для участия для тюменцев открыта до 21 мая на сайте steelcharacter.ru. Старт и финиш — на набережной Туры (напротив Конторы пароходства). Принять участие могут желающие всех возрастов и любой физической подготовки.