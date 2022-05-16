Брюссель, 16 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В ходе встречи в понедельник, 16 мая, министры иностранных дел стран Евросоюза не смогут разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России. Об этом перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД «Большой семёрки» заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Mil.gov.ua Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Он пояснил, что причиной тому являются серьёзные разногласия. Он заверил, что министры будут обсуждать нефтяное эмбарго и постараются разблокировать ситуацию.

«Но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна», — подчеркнул Боррель.

Как сообщало иа, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против России. По его словам, он включает «некоторую форму нефтяного эмбарго». Домбровскис отметил, что детали пакета не согласованы.

В преддверии встречи министров иностранных дел стран Европейского союза в ФРГ глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС намерен усилить давление на Россию путём вводимых экономических санкций, а также продолжит попытки создать международную изоляцию РФ и бороться с российским взглядом на события вокруг Украины.

Читайте также: Боррель: главы МИД стран ЕС 16 мая обсудят эмбарго на нефть из России

Боррель заявил о намерении представить на встрече глав МИД «Большой семерки» новые политические вводные для достижения соглашения и выразил уверенность, что оно будет достигнуто.

Ранее по теме: Экономист увидел выгоду для России от нефтяного эмбарго