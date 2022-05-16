Черкесск, 16 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия 14 мая стала столицей фестиваля детского художественного творчества «Зори Кавказа». Он проводился в рамках празднования 100-летия республики. Участниками праздника стали около 500 человек, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова Фестиваль «Зори Кавказа»

Творческие коллективы представляли регионы Северо-Кавказского федерального округа, Крым, Краснодарский край, Калмыкию, Ростовскую область и Адыгею, другие субъекты РФ, а также Абхазию и Республику Южная Осетия.

В программе фестиваля были гала-концерт, который состоялся в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров», а также анимационная программа, костюмированное шествие и дневной фейерверк. Глава Карачаево-Черкесии отметил, что фестиваль прошел «ярко, красочно и задорно».

«Во всем неповторимом многообразии предстало перед нами детское творчество, у которого нет границ! Во все времена музыка, танцы и песни объединяли людей в их естественном желании созидать, познавать прекрасное и творить доброе, светлое, вечное», — написал Темрезов в своем Telegram-канале.