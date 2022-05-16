Москва, , 10:20 — REGNUM Безопасность Швеции и Финляндии после вступления в Североатлантический альянс не укрепится, такое решение — это очередная ошибка с далеко идущими последствиями. Об этом 16 мая заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что в случае вступления этих стран в Североатлантический альянс возрастает общий уровень военной напряженности, при этом предсказуемости станет меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая власти Финляндии официально объявили о планах страны вступить в Североатлантический альянс. Швеция может подать заявку по членству в НАТО 17 мая.

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