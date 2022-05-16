Москва, 16 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Российским школам рекомендуется проводить последние звонки в школах в очном режиме. Об этом 16 мая заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Он сообщил, что министерство рекомендует проводить последние звонки в зависимости от расписания.

«Обычно это в конце мая, где-то это 25 мая проходит, где-то — раньше. [Рекомендуем] очно проводить во всех школах нашей страны», — приводит слова министра ТАСС.

Кравцов также добавил, что Минпросвещения рекомендует 25 июня провести выпускные вечера.