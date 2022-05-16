Элиста, , 10:18 — REGNUM Скончался Герой Калмыкии, автор гимна степной республики Аркадий Манджиев. Ему было 60 лет. Об этом 16 мая в своём телеграм-канале написал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Это имя известно каждому. Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств республики, член Союза композиторов России, певец — он всю жизнь посвятил искусству. Его творчество объединяло не только все регионы России, но и страны и континенты. <…> Его произведения — это ода калмыцкому языку, воспевание красоты родной земли, они вошли в золотой фонд национальной культуры. Аркадий Манджиев – автор гимна Калмыкии», - написал Хасиков.

Руководитель региона выразил глубокие соболезнования родным и близким композитора.