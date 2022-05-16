Финикс , США, , 10:18 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Финикс Санз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:90.

Лука Дончич Cristina Ruiz Unnika

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. В составе «Финикса» защитник Кэмерон Джонсон набрал 12 очков.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4:3 и вышел в финал Западной конференции, в котором сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

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