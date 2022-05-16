Ульяновск, 16 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Старомайнском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным надзорного ведомства, в августе 2021 года сотрудники ОП (дислокация в посёлке Старая Майна) межмуниципального отдела МВД России «Чердаклинский» необоснованно изъяли принадлежащие местному главе крестьянского (фермерского) хозяйства трактор, пресс-подборщик и 68 тюков соломы.

Детали произошедшего не уточняются.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения заведено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по указанной выше статье было возбуждено уголовное дело на бывшего начальника отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Новоспасский».

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