Брюссель, 16 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Из-за серьезных разногласий министры иностранных дел стран — участниц Евросоюза в ходе своей встречи 16 мая не смогут разблокировать вопрос о введении сообществом эмбарго на поставки российской нефти. Об этом 16 мая рассказал журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы, конечно, будем обсуждать это (нефтяное эмбарго — ред.), и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна», — сказал он в ответ на вопрос о том, смогут ли главы МИД стран ЕС преодолеть вето Венгрии на запрет импорта российской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до конца 2022 года собирается отказаться от поставок нефти из РФ Германия даже в том случае, если такой меры не будет в очередном пакете антироссийских санкций стран Евросоюза.