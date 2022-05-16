Вильнюс, 16 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Только одна страна Европейского союза из 27 блокирует нефтяное эмбарго в отношении России. Об этом 16 мая заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

«Весь союз находится в заложниках у одного государства, — сказал Ландсбергис. — Нас нельзя держать в заложниках».

По информации дипломатов Евросоюза, страной, которая блокирует нефтяное эмбарго, является Венгрия.