Тбилиси, 16 мая 2022, 10:14 — REGNUM Генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия 16 мая признан виновным в растрате средств телеканала «Рустави 2» Тбилисским городским судом. Об этом сообщает «Мтавари архи».
По данным журналистов, главе канала присудили 3,5 года лишения свободы. На него надели наручники в зале суда и отправили в тюрьму.
Гварамия является давним соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и был при нём министром юстиции и главой минобразования. В 2009 году он ушел с министерского поста, а в 2012 году его арестовали по обвинению в коррупции, но вскоре освободили из-за отсутствия доказательств.
В 2012 году Гварамия стал гендиректором телеканала «Рустави 2». В 2019 году у канала сменилось руководство и вынудило уйти его с поста. Также из телекомпании уволили ряд других сотрудников. Они вместе основали «Мтавари архи».