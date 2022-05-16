Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия 16 мая признан виновным в растрате средств телеканала «Рустави 2» Тбилисским городским судом. Об этом сообщает «Мтавари архи».

Ника Гварамия OSCE Parliamentary Assembly

По данным журналистов, главе канала присудили 3,5 года лишения свободы. На него надели наручники в зале суда и отправили в тюрьму.

Гварамия является давним соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и был при нём министром юстиции и главой минобразования. В 2009 году он ушел с министерского поста, а в 2012 году его арестовали по обвинению в коррупции, но вскоре освободили из-за отсутствия доказательств.

В 2012 году Гварамия стал гендиректором телеканала «Рустави 2». В 2019 году у канала сменилось руководство и вынудило уйти его с поста. Также из телекомпании уволили ряд других сотрудников. Они вместе основали «Мтавари архи».