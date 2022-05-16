Калуга, 16 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Калужской области 31 пожар был ликвидирован в период с 25 апреля по 15 мая на территории населенных пунктов региона. Их основная причина — нарушение противопожарных правил и короткое замыкание электропроводки. Природные пожары не зарегистрированы. Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по области Владислава Блеснова.

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Руководитель ведомства рассказал о противопожарной защите детских учреждений в летний период 2022 года. В области будут работать 24 загородных и 303 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, а также три санатория. На особом контроле Главного управления регионального МЧС находятся 16 загородных лагерей, граничащих с лесными массивами в Калуге, Жуковском, Тарусском, Перемышльском и Людиновском районах, где за последние восемь лет не было допущено ни одного пожара.

Необходимые профилактические мероприятия проведены в 2022 году. Для каждого учреждения разработан план тушения пожаров. Все объекты летнего отдыха детей оборудованы системами автоматического обнаружения возгораний и оповещения о возникновении угрозы пожара. Сигналы о срабатывании систем выведены в ЦУКС Главного управления. Лагеря находятся под круглосуточным контролем. Для реагирования на возможные угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций приведена в готовность группировка сил и средств в количестве 404 человек и 82 единиц техники.