Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 11 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 16 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС из-за ситуации с беженцами. Все структуры готовы при необходимости в кратчайшие сроки отреагировать на изменение ситуации. При размещении вынужденных переселенцев из Донбасса региональные власти учитывают опыт 2014 года.