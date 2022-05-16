Бостон, США, , 10:12 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:81.

Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Michael Tipton

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Грант Уильямс, на счету которого 27 очков. В составе «Милуоки» форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 25 очков и 20 подборов.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4:3 и вышел в финал Восточной конференции НБА, в котором сыграет с «Майами Хит».

«Милуоки» является действующим чемпионом НБА, в сезоне 2020/21 команда выиграла финальную серию у «Финикса» со счётом 4:2.

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