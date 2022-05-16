Уфа, 16 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Внесены изменения в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Башкирии. Соответствующее постановление республиканского правительства опубликовано 16 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба МЧС по Костромской области Груз с гуманитарной помощью

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Согласно документу, теперь средства резервного фонда Башкирии могут быть использованы для оказания гуманитарной помощи жителям Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 мая из Уфы стартовал седьмой гуманитарный конвой Башкирии в Луганскую Народную Республику. В состав гуманитарного груза вошли строительные материалы, канцтовары, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, продукты питания и хозтовары. Всего в этой партии было 167,8 тонн гуманитарного груза.