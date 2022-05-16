Таллин, , 10:11 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Эстонии было 36 900 безработных, что на 3 300 человек больше, чем кварталом ранее. Об этом сообщил департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Безработица Picserver.org

Уровень безработицы составил в первом квартале 5,5%, а уровень трудовой занятости — 69%. Безработных мужчин было 21 600, а женщин — 18 000. Более половины из них (55,6%) не имеют работы менее полугода.

Число занятых в первом квартале нынешнего года составило 675 300 человек, что на 24 800 человек больше, чем в 2021 году. Среди занятых 341 800 мужчин и 333 500 женщин. При этом 86% занятых работали с полной занятостью.

Неактивных на рынке труда Эстонии в первом квартале 2022 года было 263 500 человек — в сравнении с последним кварталом 2021 и тем же периодом год назад их число сократилось. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.