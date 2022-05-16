Донецк, , 10:07 — REGNUM Украинские войска обстреляли города Ясиноватая и Донецк. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО БМ-21 «Град» Андрей Репин © ИА REGNUM

В представительстве рассказали, что атака произошла одновременно в 9:45. С украинских позиций в Авдеевке атакован город Ясиноватая, выпущено пять ракет из установки БМ-21 «Град».

Из населённого пункта Марьинка обстрелян Петровский район Донецка. По нему боевики выпустили восемь снарядов калибром 122 мм.