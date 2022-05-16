Оренбург, , 10:07 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура вынесла в отношении благотворительного фонда предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности фонда. Организация попыталась признать предупреждение незаконным. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Суд Kakprosto.ru

В суде установлено, что благотворительный фонд использовал для обучения детей литературу, частично содержащую признаки экстремистского материала. Данные обстоятельства были подтверждены психолингвистическим исследованием.

Суд первой инстанции отказал фонду в административных исковых требованиях. Организация обжаловала решение, указав, что выводы прокурора о признании учебной литературы экстремистским материалом основаны на неверном толковании норм процессуального и материального права. Однако судебная коллегия по административным делам Оренбургского областного суда оставила решение коллег без изменений.