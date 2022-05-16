Москва, , 10:07 — REGNUM Казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила вместе с Вооружёнными силами РФ продолжает ликвидировать украинские вооружённые формирования, освобождая территорию Донбасса. Казаки водрузили флаги России над несколькими освобождёнными населёнными пунктами. Об этом сообщает Союз казаков-воинов России и зарубежья.

Казачий отряд «Дон» skwrz.ru

Бойцы СКВРЗ одними из первых отправились в Донбасс, чтобы освободить мирное население из-под нацистского гнёта. Добровольцы в апреле приступили к выполнению боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Казачьи подразделения уничтожают военные объекты неонацистов, ломая оборону врага. В частности, казачий отряд в операциях против украинских нацистов задействует БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

Боец казачьего отряда «Дон» skwrz.ru

Каждый из этапов казаки венчают водружением флага России на центральной площади освобождённого населённого пункта.