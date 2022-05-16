Париж, , 10:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной шейха ОАЭ Халифы бен Зейда Аль Нахайяна. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Абу-Даби почтили память шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна. Его уважали все за ценности мира, открытость и диалог, которые он воплощал. Моя поддержка его брату, новоизбранному президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а также народу ОАЭ», — написал президент Франции в Twitter.

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян. Наследного принца единогласно избрали во дворце Аль-Мушриф.